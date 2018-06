Washington (AFP) In der Debatte über das Atomabkommen mit dem Iran erhält US-Präsident Barack Obama Rückendeckung von einigen der renommiertesten Wissenschaftler seines Landes. In einem offenen Brief bezeichneten 29 Forscher die Einigung mit Teheran als einen wichtigen Beitrag für "den Frieden und die Sicherheit im Nahen Osten", wie die "New York Times" am Samstag berichtete. Die Unterzeichner des zweiseitigen Schreibens, unter ihnen mehrere Nobelpreisträger, werteten das Abkommen außerdem als "wegweisend" für künftige Verhandlungen über die Nichtverbreitung von Atomwaffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.