Washington (AFP) In dem bei USA-Reisenden beliebten Yellowstone-Nationalpark hat ein Grizzlybär einen Wanderer getötet und teilweise aufgefressen. Die Leiche des Mannes aus dem US-Bundesstaat Montana wurde am Freitag gefunden, wie die Nationalparkverwaltung mitteilte. Spuren deuteten darauf hin, dass ein ausgewachsenes Grizzly-Weibchen und mindestens ein Jungtier an dem Vorfall beteiligt waren, erklärte ein Sprecher. Die genaue Todesursache müsse zwar noch festgestellt werden, doch habe der Mann Abwehrverletzungen an den Unterarmen gehabt.

