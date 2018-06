Istanbul (AFP) Bei mehreren Anschlägen in der türkischen Metropole Istanbul sind mindestens vier Menschen getötet worden. In der Nacht zum Montag verübten Unbekannte einen Autobombenanschlag auf eine Polizeiwache im Stadtteil Sultanbeyli im asiatischen Teil der 15-Millionen-Stadt, wie die offizielle Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Wenige Stunden danach gerieten Beamte der Spurensicherung in Sultanbeyli unter Beschuss. Fast gleichzeitig wurde das US-Konsulat im europäischen Teil von Istanbul mit Schusswaffen angegriffen. Wer hinter den Anschlägen steckte, war zunächst nicht bekannt.

