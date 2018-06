Sydney (AFP) Aus Ärger über die Reiseprivilegien, die sich einige australische Politiker genehmigt haben, will ein dreifacher Vater nun seine Familienferien von selbigen finanzieren lassen. Unter dem Motto "Bitte bezahlt für den Urlaub meiner Kinder" richtete Stephen Callaghan eine Website ein, die sich direkt an die politische Klasse seines Landes richtet. Zuletzt hatten Berichte für Empörung gesorgt, nach denen australische Abgeordnete ihre eigenen Kinder auf Staatskosten für mehrere tausend Dollar in der Business-Klasse in den Urlaub fliegen ließen.

