Saarbrücken (AFP) Ein Hesse hat beim Lotto 6 aus 49 den Jackpot in Höhe von rund 13,7 Millionen Euro geknackt. Der Lottospieler hatte bei der Ziehung am Samstag als einziger die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl richtig getippt, wie die federführende Lotteriegesellschaft Saartoto am Montag in Saarbrücken mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.