Hamburg (AFP) Rund 70 Millionen Krankenversicherte bekommen in den kommenden Wochen von ihren Kassen erneut Informationen zur Organspende und einen Organspendeausweis zugeschickt. Damit verbunden ist die Aufforderung, eine Entscheidung über die eigene Organspendebereitschaft zu treffen und dies möglichst im Organspendeausweis zu dokumentieren, wie die Techniker Krankenkasse (TK) am Montag in Hamburg mitteilte.

