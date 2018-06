Nürnberg (AFP) Die Trennung zwischen Freizeit und Arbeit fällt vielen Berufstätigen schwer. 42 Prozent der Deutschen lesen auch nach Feierabend und am Wochenende E-Mails oder Textnachrichten, die mit ihrem Beruf zu tun haben, wie aus einer am Montag in Nürnberg veröffentlichten Umfrage im Auftrag der Gesellschaft für Unterhaltungselektronik (gfu) hervorgeht. 28 der Deutschen gab demnach zudem an, E-Mails nach Feierabend nicht nur passiv zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch in der Freizeit zu beantworten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.