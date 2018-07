Berlin (AFP) In den Verhandlungen über eine Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wollen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) laut einem Zeitungsbericht Nordrhein-Westfalen wieder zum Zahlerland machen. "NRW will wieder als Zahlerland gelten", zitierte die "Welt" am Montag aus einem mit Schäuble abgestimmten Reformvorschlag der Hamburger Senatskanzlei. Auch der Bund wolle dies, damit die Belastung "von fünf Ländern und der Mehrheit der Bundesbevölkerung getragen" werde.

