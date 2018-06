Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will ein Effizienzlabel für Heizungsanlagen einführen. Nach einem Bericht der Zeitung "Die Welt" soll damit ein Anreiz geschaffen werden, alte Heizungsanlagen auszutauschen. Das Kennzeichen soll 2016 eingeführt werden und Verbraucher auch besser über den Effizienzstatus ihrer Heizkessel informieren. Die Zeitung berief sich auf einen Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums. Diesen soll das Bundeskabinett demnach in seiner Sitzung am Mittwoch beschließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.