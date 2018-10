Straßburg (AFP) Ein dreijähriges Kind ist bei einer Hochzeit im Elsass durch Freudenschüsse verletzt worden. Das Mädchen und seine Mutter liefen am Wochenende zufällig vor einer Kirche in der Gemeinde Moosch nahe Mühlhausen vorbei, als einer der Hochzeitsgäste mit einer Schrotpistole schoss, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntagabend mitteilte. Das Mädchen wurde durch Schrotstücke an einem Bein und an den Armen verletzt. Der Schütze wurde vorübergehend festgenommen.

