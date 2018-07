Brest (AFP) Nach einer Reise in die USA ist ein Nachbau des legendären Segelschiffes "Hermione", das vor 235 Jahren den französischen General La Fayette nach Amerika brachte, wieder nach Frankreich zurückgekehrt. Zahlreiche Schaulustige beobachteten am Montag in der nordwestfranzösischen Hafenstadt Brest die Ankunft des Dreimasters, der vor dem Anlegen noch 18 Kanonenschüsse abgab. Die "Hermione" war am 18. April an der französischen Westküste in See gestochen und hatte Anfang Juni nach einer 6000 Kilometer langen Reise Yorktown im US-Bundesstaat Virginia erreicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.