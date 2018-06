Flughafen Roissy Charles-de-Gaulle (AFP) Nach dem tragischen Hitzetod eines französischen Urlauberpaars in den USA ist der überlebende Sohn der beiden in seine Heimat zurückgekehrt. Der neunjährige Enzo landete am Sonntag mit seiner Großmutter auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle, wie die Nachrichtenagentur AFP von einer Flughafenquelle erfuhr. Derweil zeichnete sich ab, dass die Eltern ihr Leben geopfert hatten, um das ihres Sohnes zu retten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.