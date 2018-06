Frankfurt/Main (SID) - Die Ehrungen für Fußball-Bundestrainer Joachim Löw reißen auch in der neuen Saison nicht ab. Der 55-Jährige, der Deutschland im Sommer 2014 in Brasilien zum vierten WM-Titel führte, wird am 12. September in Hamburg für seine beruflichen Leistungen und sein gesellschaftliches Engagement von der Deutschen Sporthilfe mit der Goldenen Sportpyramide ausgezeichnet. Gleichzeitig wird Löw in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.

Die Wahl zur Goldenen Sportpyramide, die seit 2000 vergeben wird, erfolgt durch die bisherigen Preisträger sowie den Sporthilfe-Stiftungsrat als unabhängige Jury. Zu den Preisträgern gehören unter anderem Steffi Graf, Katarina Witt, Franz Beckenbauer, Heiner Brand, Henry Maske und die Hamburger Fußball-Ikone Uwe Seeler.