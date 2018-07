Osnabrück (dpa) - Das DFB-Pokalspiel zwischen dem VfL Osnabrück und RB Leipzig ist am Abend beim Stand von 1:0 abgebrochen worden. Schiedsrichter Martin Petersen war in der 71. Minute von einem Feuerzeug am Kopf getroffen worden.

