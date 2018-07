Marseille (SID) - Jürgen Klopp ist angeblich als Trainer des französischen Fußball-Erstligisten Olympique Marseille im Gespräch. Nach Berichten der renommierten Tageszeitung L´Equipe und des französischen Internetportals Mercato365 will der neunmalige Meister den ehemaligen Coach von Borussia Dortmund als Nachfolger von Marcelo Bielsa verpflichten. Der Argentinier war am Samstag unmittelbar nach dem 0:1 gegen Caen am ersten Spieltag der Ligue1 überraschend zurückgetreten.

Angeblich hat Marseille bereits mit Klopp, der eigentlich eine längere Pause vom Fußball-Geschäft angekündigt hatte, aufgenommen. Bei einer Umfrage der L´Equipe votierten 30 Prozent der Teilnehmer für den 48-Jährigen als neuen OM-Trainer. Damit erhielt Klopp fast doppelt so viele Stimmen wie Frankreich-Legende Zinedine Zidane.

Zweiter auf der Wunschliste ist übrigens der ehemalige Kaiserslauterer und Wolfsburger Bundesliga-Coach Erik Gerets, der bereits zwischen 2007 und 2009 bei OM tätig war. Klopp hatte nach der vergangenen Saison sein Engagement bei Borussia Dortmund nach sieben Jahren vorzeitig beendet.