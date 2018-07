Bielefeld (dpa) - Ein Unbekannter hat in Bielefeld auf den Mannschaftsbus von Hertha BSC geschossen. Zum Glück sei niemand verletzt, teilte der Fußball-Bundesligist via Twitter mit. Die Hertha-Profis stehen unter Polizeischutz. Im TV-Sender Sky berichtete Manager Michael Preetz, der Busfahrer habe die Mannschaft am Bielefelder Bahnhof abholen wollen. Dabei sei er von einem Motorradfahrer überholt worden. Am nächsten Kreisverkehr habe der Täter gewendet, sei auf den Bus zugekommen und habe geschossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.