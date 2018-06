Hamburg (dpa) - Am Tag nach der 2:3-Pleite nach Verlängerung im DFB-Pokalwettbewerb beim FC Carl Zeiss Jena hat Trainer Bruno Labbadia die Profis des Hamburger SV zum Straftraining empfangen.

Die in Jena zum Einsatz gekommenen Akteure arbeiteten am Montagvormittag auf dem mit einem Sichtschutz versehenen Trainingsplatz neben dem Volksparkstadion auf Spinning-Rädern, die Reservisten absolvierten ein normales Programm. Labbadia hatte sich nach dem erneuten frühen Aus seines Teams beim Nordost-Regionalligisten "enttäuscht" gezeigt und moniert: "Wir sind einfach nicht an unsere Grenzen gegangen. Wir hatten zu wenig Leidenschaft. Nur, weil unsere Hülle HSV ist, sind wir noch keine große Mannschaft."