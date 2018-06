Mountain View (dpa) - Der Suchmaschinenanbieter Google baut seine Unternehmensstruktur umfassend um und gründet einen neuen Mutterkonzern. Das bisherige Unternehmen Google werde in abgespeckter Version eine Tochterfirma des neuen Unternehmens Alphabet werden, kündigte Google-Mitgründer Larry Page am Abend auf dem Firmenblog an.

