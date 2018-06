Bagdad (AFP) Die dringend benötigten Lieferungen von Lebensmitteln an mehr als zwei Millionen Menschen im Irak drohen im Herbst wegen Geldmangels auszulaufen. Die Versorgung der zahlreichen irakischen Binnenflüchtlinge werde voraussichtlich "im Oktober enden", sagte die für den Irak zuständige UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe, Lise Grande, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. "Wir haben ungefähr acht Wochen um zu verhindern, dass es so kommt."

