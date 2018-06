Rom (AFP) Weil er sein Frauchen vor einem Sextäter gerettet hat, wird ein Cocker Spaniel in Italien jetzt als "Held" in den Medien gefeiert. Die 37-jährige Frau war in Mailand mit ihrem Hund im Park spazieren, als sie von einem Mann angegriffen wurde, der sie am Hals packte und begrapschte, wie italienische Medien berichteten. Der tapfere Cocker Spaniel kam seinem Frauchen zu Hilfe, biss und kratzte den Angreifer, der dann flüchtete, nachdem ihm auch die Frau in den Arm gebissen hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.