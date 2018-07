Tokio (AFP) Erstmals seit zwei Jahren soll in Japan wieder ein Atomreaktor in Betrieb gehen. Der Reaktor 1 des Atomkraftwerks Sendai solle am Dienstag (10.30 Uhr Ortszeit, 03.30 Uhr MESZ) hochgefahren werden und ab Freitag Strom erzeugen, kündigte die Betreiberfirma Kyushu Electric Power am Montag an. Bis Anfang September solle dann der 31 Jahre alte Reaktor, der knapp 1000 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Tokio liegt, die volle Produktionskapazität erreichen.

