Västerås (dpa) - Blutiges Ende eines Shopping-Ausflugs: In einem Ikea-Möbelhaus in Schweden ist ein Paar bei einer Messerattacke ums Leben gekommen. Eine dritte Person wurde bei dem Angriff nordwestlich von Stockholm schwer verletzt. Die Polizei nahm am Nachmittag einen Verdächtigen fest. Motiv und Hintergründe sind noch unklar. Alle drei Opfer sollen normale Kunden gewesen sein.

