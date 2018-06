Acapulco (AFP) Ein an der Suche nach 43 vermissten Studenten beteiligter mexikanischer Aktivist ist erschossen worden. Die Leiche von Miguel Ángel Jiménez sei am Samstagabend in einem Sammeltaxi entdeckt worden, das am Rand der Autobahn zwischen Acapulco und Mexiko-Stadt abgestellt worden war, teilten die Justizbehörden des südmexikanischen Bundesstaats Guerrero am Sonntag (Ortszeit) mit.

