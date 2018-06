Hinthada (AFP) Nach wochenlangen heftigen Monsunregen bleibt die Lage in Myanmar dramatisch: Die Zahl der Todesopfer stieg nach Regierungsangaben vom Montag auf 100, fast eine Million Menschen sind von den verheerenden Fluten betroffen. Myanmar ist von den Niederschlägen in der Region besonders hart in Mitleidenschaft gezogen. Zwölf von 14 Provinzen und Regionen sind überflutet. Vor allem in den Küstenregionen des Irrawaddy-Deltas wird in den kommenden Tagen mit weiter steigenden Pegeln gerechnet.

