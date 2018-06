Jerusalem (AFP) Nach dem Brandanschlag auf palästinensische Häuser im besetzten Westjordanland sind alle festgenommenen israelischen Siedler wieder auf freiem Fuß. Alle zum Verhör festgenommenen Verdächtigen seien wieder freigelassen worden, erklärte eine Sprecherin des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet am Montag. Angaben zur Zahl der Verdächtigen machten die Behörden nicht. Nach Angaben des rechtsgerichteten Anwaltsvereins Honenu waren am Sonntag in zwei Siedler-Außenposten neun junge Aktivisten abgeführt worden.

