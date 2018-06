Wiesbaden (dpa) - Der Deutschland-Tourismus ist auf dem Weg zum sechsten Rekordjahr in Folge: Im ersten Halbjahr 2015 meldeten Hotels und Pensionen mit mindestens zehn Schlafplätzen insgesamt 193,7 Millionen Übernachtungen. Das waren drei Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten des Rekordjahres 2014, heißt es vom Statistischen Bundesamt. Als Gründe nennt der Hotelverband Deutschland die gute Konsumlaune der Verbraucher, außerdem ziehe das Reiseland Deutschland immer mehr ausländische Gäste an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.