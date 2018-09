Ankara (AFP) Bei einer Bombenexplosion im Südosten der Türkei sind laut Medienberichten mindestens vier türkische Polizisten getötet worden. Der Sprengsatz war an einer Straße der Region Silopi in der an den Irak und Syrien grenzenden Provinz Sirnak deponiert, wie die Nachrichtenagentur Dogan meldete. Sie vermutete Rebellen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans hinter dem Anschlag.

