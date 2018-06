Ferguson (AFP) Bei Zusammenstößen in der US-Stadt Ferguson ist mindestens ein Demonstrant verletzt worden. Rund zwei dutzend Schüsse wurden am späten Sonntagabend (Ortszeit) in der Kleinstadt im Bundesstaat Missouri abgefeuert, ein Demonstrant lag verletzt am Boden, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Polizei im County St. Louis erklärte auf Twitter, es seien "mehrere Schüsse" abgegeben worden. Wer geschossen hatte, war zunächst unklar.

