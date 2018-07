Washington (AFP) Mit Abwasser aus einer alten Goldmine im US-Bundesstaat Colorado haben Mitarbeiter der US-Umweltschutzbehörde EPA versehentlich einen Fluss orange gefärbt. Bei dem Vorfall am 5. August seien mehr als elf Millionen Liter an giftigen Flüssigkeiten in einen Nebenfluss des Animas geleitet worden, teilte die EPA mit. Von der orangen Färbung seien 160 Kilometer des Flusslaufes betroffen.

