Sydney (AFP) In Seifenstücken soll ein 91-jähriger Australier versucht haben, Kokain ins Land zu schmuggeln. Der Mann erschien am Dienstag vor Gericht in Sydney und erklärte laut der Nachrichtenagentur Australian Associated Press, er habe nicht gewusst, dass sich die Droge in seinem Gepäck befand. Bei der Rückkehr des Australiers aus Indien hatten Ermittler im Juli in seinem Gepäck 27 verdächtige Seifenstücke gefunden, in denen sich mehr als 4,5 Kilogramm Kokain befand, wie die Polizei mitteilte.

