Sydney (AFP) Australien will den Ausstoß von Kohlendioxid bis zum Jahr 2030 um mindestens 26 Prozent reduzieren. Der Ausstoß des klimaschädlichen Gases solle um 26 Prozent gegenüber dem Niveau von 2005 gesenkt werden, kündigte der konservative Premierminister Tony Abbott am Dienstag an. Es sei sogar möglich, den Ausstoß um bis zu 28 Prozent zu reduzieren. Das Ziel sei "ziemlich in der Mitte" der Zusagen vergleichbarer Volkswirtschaften, sagte Abbott. "Wir führen nicht, aber wir hinken gewiss auch nicht hinterher."

