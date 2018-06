Athen (AFP) Die griechische Regierung und die internationalen Geldgeber haben sich im Grundsatz auf die Bedingungen für ein drittes Hilfsprogramm geeinigt. Lediglich "ein oder zwei Details" müssten noch geklärt werden, sagte Finanzminister Euklid Tsakalotos am Dienstag. Die EU-Kommission sprach von einer Einigung auf "technischer Ebene". Das Parlament in Athen soll am Donnerstag über das Hilfspaket abstimmen, auch die EU-Finanzminister müssen noch zustimmen.

