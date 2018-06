Gap (AFP) In den französischen Alpen ist erneut ein deutscher Segelflieger tödlich verunglückt. Der 32-Jährige kam nach Angaben der Staatsanwaltschaft der Alpenstadt Gap ums Leben, als sein Segelflugzeug am Dienstag im Gebiet der Gemeinde Embrun an einem Berg zerschellte. Ein Augenzeuge sah, wie der Einsitzer schnell an Höhe verlor und alarmierte die Rettungskräfte.

