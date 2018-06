Berlin (AFP) Die Gewerkschaft der Bundespolizei hat eine massive Erhöhung der Beamtenstellen gefordert, um die Grenzen angesichts des starken Zulaufs von Flüchtlingen besser schützen zu können. Gewerkschaftschef Ernst Walter kritisierte am Dienstag in einer Erklärung "Unterbesetzung und katastrophale Arbeitsbedingungen" der Bundespolizei vor allem an den Grenzen Süddeutschlands. "Uns fehlt schlicht das Personal, um dem Ausnahmezustand an der Grenze administrativ Herr zu werden."

