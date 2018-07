Berlin (AFP) Die Grünen haben die Einigung Griechenlands mit den internationalen Geldgebern auf ein neues Hilfspaket zwar begrüßt, inhaltlich kritisierten die Oppositionsparteien Grüne und Linkspartei jedoch übereinstimmend die damit verbundenen weiteren Kürzungen und Sparmaßnahmen. "Die Gläubiger halten trotz einiger Zugeständnisse insgesamt am Kaputtsparkurs fest", kritisierte Grünen-Parteichefin Simone Peter am Dienstag in Berlin. Von weiterem "Kürzungs- und Privatisierungswahnsinn" sprach Linken-Fraktionsvize Sahra Wagenknecht.

