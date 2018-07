Frankfurt/Main (AFP) Die neue Billig-Airline der Lufthansa, Eurowings, ist nach Angaben der Muttergesellschaft schon vor ihrem Start bei den Kunden beliebt. Der Ticketverkauf für preisgünstige Langstreckenflüge sei "vielversprechend angelaufen", teilte die Lufthansa am Dienstag in Frankfurt am Main mit. Bereits drei Monate vor den ersten Eurowings-Flügen in die Karibik, nach Thailand oder Dubai hätten viele Kunden die Langstrecken-Angebote nachgefragt.

