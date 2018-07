Köln (AFP) Der Schauspieler Samuel Koch hat seiner Freundin Sarah Elena Timpe einen Heiratsantrag gemacht. Sein Vater Christoph Koch bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Der 27-Jährige habe ihr am Samstag in einem Restaurant am Kölner Rheinufer den Antrag gemacht.

