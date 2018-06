Hamburg (AFP) Unwetterartige Sommergewitter haben in Teilen Deutschlands für Schäden gesorgt. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr kam es am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hessen örtlich zu Überschwemmungen durch Starkregen, Hausbränden durch Blitzeinschläge und vereinzelten Verkehrsbehinderungen. Größere Schäden oder Verletzte wurden von den Einsatzkräften nicht gemeldet.

