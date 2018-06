Frankfurt/Main (AFP) Im Kita-Tarifstreit hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Arbeitgeber zu einem neuen Angebot gedrängt, um neue Streiks an Kindertagesstätten noch zu verhindern. Wenn es bei den Verhandlungen keine Verbesserungen gebe, "dann stehen die Zeichen auf Streik", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske am Dienstag in Frankfurt am Main nach einer Sitzung der Bundestarifkommission der Gewerkschaft. Ein möglicher neuer Arbeitskampf würde demnach vermutlich im Oktober beginnen.

