Geislingen an der Steige (AFP) Das schwäbische Traditionsunternehmen WMF fertigt künftig Kaffeemaschinen auch in Indien. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Maschinen in einem Gemeinschaftsunternehmen mit Coffee Day, der größten Kaffeehauskette Indiens, fertiggestellt werden, wie WMF am Dienstag in Geislingen an der Steige erklärte. Die Firmen errichten demnach zusammen ein Entwicklungs- und Fertigungszentrum, in dem Kaffeemaschinen der Schweizer WMF-Tochter Schaerer produziert werden.

