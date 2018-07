München (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg (47) hat Trainer Pep Guardiola von Meister Bayern München vor dem Start der 53. Bundesliga-Saison in die Pflicht genommen. "Guardiola muss zeigen, dass er mit dem Kader in der Lage ist, die Champions League zu gewinnen", sagte der Sky-Experte am Dienstag in München.

Zudem müsse der zuletzt häufig gereizt wirkende Spanier künftig "ein Stück weit Gelassenheit zeigen", betonte Effenberg, der Guardiola zu einer baldigen Aussage zu seiner Zukunft riet: Wenn die Vertragssituation geklärt sei, "wäre es einfacher zu arbeiten".

In der Bundesliga sieht der frühere Münchner vor dem Start gegen den Hamburger SV am Freitag (20.30 Uhr/ARD und Sky) keine Probleme für Guardiolas Luxuskader - vor allem wegen der beiden Top-Zugänge. Arturo Vidal bringe aufgrund seiner Spielweise "etwas rein, was gefehlt hat", Douglas Costa sei ein "Weltklassespieler". WM-Held Mario Götze müsse indes "seine Weltklasse-Leistungen aus Dortmunder Zeiten bei Bayern noch bestätigen. Dass er es drauf hat, steht außer Frage". Götze fehle aber das Vertrauen des Trainers; er suche "bis heute noch seine Position" im Bayern-Team.

Als Bayern-Jäger Nummer eins sieht Effenberg den VfL Wolfsburg - sofern es den Wölfen gelänge, Kevin de Bruyne zu halten. Beim DFB-Pokalsieger "steht und fällt alles mit de Bruyne", sagte Effenberg. Ein Abgang des Mittelfeldspielers, der von Manchester City umworben wird, wäre für Wolfsburg "kaum zu verkraften".