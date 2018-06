Tiflis (AFP) Die georgische Regierung hat Moskau erneut vorgeworfen, Grenzmarkierungen zwischen Georgien und dem abtrünnigen Südossetien zu verschieben und damit georgisches Gebiet Südossetien einzuverleiben. In jüngster Zeit seien nahe drei georgischen Dörfern Grenzmarkierungen verlegt worden, erklärte die Regierung in Tiflis am Dienstag. Felder mehrerer Bewohner lägen damit plötzlich jenseits der Demarkationslinie auf südossetischem Gebiet.

