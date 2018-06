London (AFP) Einen Monat vor der Wahl des neuen Labour-Parteichefs in Großbritannien baut der linke Kandidat Jeremy Corbyn seinen Vorsprung aus. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage für die "Times" wollen 53 Prozent der Labour-Mitglieder den 66-jährigen Parlamentsabgeordneten an der Spitze der Partei sehen. Seine drei Konkurrenten Andy Burnham, Yvette Cooper und Liz Kendall kamen dagegen auf nur 21, 18 und acht Prozent.

