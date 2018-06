Berlin (AFP) Die Grünen haben der großen Koalition eine Vernachlässigung der Jugendpolitik vorgeworfen. Das Wahlalter müsse endlich von 18 auf 16 Jahre abgesenkt werden, um Jugendlichen mehr politische Teilhabe zu ermöglichen, forderte die Jugendpolitik-Expertin der Grünen-Bundestagsfraktion, Beate Walter-Rosenheimer, am Dienstag in Berlin. Die Koalition wolle sich "offenbar bei diesem Thema nicht zerstreiten und fasst dieses heiße Eisen gar nicht erst an".

