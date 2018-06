Los Angeles (dpa) - Die britische Schauspielerin Keira Knightley hat den Namen ihres ersten Kindes verraten. Das im Mai geborene Mädchen heiße Edie, berichtete die Zeitschrift "Elle". In der Septemberausgabe des Magazins spricht die mit dem Musiker James Righton verheiratete Schauspielerin erstmals offen über ihre Schwangerschaft und ihr Mutterglück. Die Liebe zu einem Baby sei erstaunlich und sehr ursprünglich, erzählt der "Fluch der Karibik"-Star. Knighley kommt im September an der Seite von Jake Gyllenhaal mit dem Bergsteigerdrama "Everest" in die Kinos.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.