Köln (dpa) - Der Schauspieler Samuel Koch hat sich mit seiner Freundin und Kollegin Sarah Elena Timpe verlobt. Kochs Vater bestätigte einen Bericht der "Bild"-Zeitung, die ein Video des Heiratsantrags veröffentlicht hatte. Darin ist zu sehen, wie Koch in einem Kölner Restaurant auf Timpe zugeht. Der querschnittsgelähmte Koch ist dabei an einen anderen Mann gebunden, der ihn stützt - dem Bericht zufolge ist es sein Bruder. Koch verunglückte Ende 2010 in der ZDF-Show "Wetten, dass...?" beim Versuch, mit Sprungfedern über fahrende Autos zu springen. Er sitzt seitdem im Rollstuhl.

