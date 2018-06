Bamako (AFP) Ein dschihadistischer Anführer und Vertrauter eines radikalen malischen Predigers hat sich zu dem tödlichen Angriff auf ein Hotel im Zentrum des Landes bekannt. "Die Hand Gottes hat die Mudschaheddin im Einsatz gegen die Feinde des Islams in Sévaré geführt", sagte Souleyman Mohamed Kennen am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP am Telefon. Dabei seien "15 Ungläubige und ihre Komplizen getötet" worden. Scheich Amadou Koufa, ein radikaler islamistischer Prediger, habe für die Attacke seinen "Segen gegeben".

