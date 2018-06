Skopje (AFP) Die Polizei in Mazedonien hat am Dienstag ein von einem Elternpaar geklautes Affenbaby wiedergefunden. Die 26-jährige Mutter und ihr 31-jähriger Mann hätten den 18 Monate alten Pavian aus dem Zoo in der Hauptstadt Skopje gestohlen, teilte die Polizei mit. Örtlichen Medienberichten zufolge wollten sie mit dem Affen ihrer Tochter eine Freude machen, die sich bei Zoobesuchen in das Tier verliebt habe.

