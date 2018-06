Mexiko-Stadt (AFP) Im Fall der Ermordung des mexikanischen Fotoreporters Rubén Espinosa und vier Frauen soll nun der umstrittene Gouverneur des Bundesstaats Veracruz vernommen werden. Er habe Gouverneur Javier Duarte gesagt, "dass wir seine Aussage aufnehmen müssen", sagte der Bürgermeister von Mexiko-Stadt, Miguel Ángel Mancera, am Montag bei einer Pressekonferenz. Ermittler würden am Dienstag nach Veracruz fahren, um Duarte zu vernehmen. Espinosa und die Aktivistin Nadia Vera waren nach Kritik an Duarte tot in einer Wohnung der Hauptstadt aufgefunden worden.

