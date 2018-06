Jerusalem (AFP) Wegen seiner Kommentare zur Brandstiftung in Kirchen und Klöstern in Israel ist der jüdische Rechtsextremist Ben-Zion Gopstein am Dienstag von der Polizei verhört worden. "Dazu wurde er in die Abteilung zur Verfolgung nationalistisch motivierter Taten vorgeladen", sagte Polizeisprecherin Luba Samri. Es gehe um seine Äußerungen "zur Verbrennung von Kirchen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.